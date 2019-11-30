Восемь человек погибли в двух ДТП в Уярском районе Красноярского края. События дня. ФАН-ТВ

Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае Сразу два крупных ДТП произошли в Уярском районе Красноярского края. Жертвами одного из них стали пять человек, в том числе трое детей, когда «Лада Калина» вылетела на встречную полосу трассы Р-255 «Сибирь», где врезалась в грузовик. От удара передняя часть легковушки была разбита практически вдребезги. Примечательно, что сегодня утром на этой же трассе случилось и второе ДТП, на сей раз с участием автомобилей Honda и Nissan. А жертвами аварии стали еще трое. Сейчас дорожное движение частично перекрыто, а обстоятельства обоих ЧП оперативники еще выясняют.

Установлена личность подозреваемого в лондонском теракте А вот число жертв трагедии на Лондонском мосту выросло до двух. Еще один пострадавший скончался в больнице, эту информацию подтвердил Скотленд-Ярд. Оперативники уже расценили жестокое нападение как теракт. Напомним, что вчера неизвестный мужчина атаковал прохожих в самом центре британской столицы, началась массовая паника. Вооружившись ножом, он ранил пять человек, двое из которых в итоге скончались. Кроме них погиб и сам злоумышленник — его застрелили полицейские, а на месте обнаружили фальшивый пояс смертника с муляжом бомбы. Вслед за этим оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 28-летний Усман Хан. Как выяснилось, в 2012-м он был осужден за связи с террористами, а на свободу вышел лишь в прошлом году. Сейчас стражи порядка продолжают обыски, а еще трое пострадавших по-прежнему остаются в больнице.

Сирийская арабская армия отразила атаку боевиков в Идлибе Тем временем Сирийская арабская армия отбила крупную атаку террористов в провинции Идлиб. Боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» пытались захватить позиции в районе Иджаз, но были отброшены и утратили несколько единиц военной техники, передает агентство SANA. Напомним, что Идлиб по-прежнему остается одним из главных очагов терроризма в стране. Минувшим вечером российские истребители вновь ударили по боевикам на юге провинции. Наша военная полиция, между тем, продолжает свой патруль на северной границе Сирии.