Полицейские выясняют причины смертельного ДТП в Красноярском крае

Красноярск, 30 ноября. Сотрудники ГУ МВД выясняют причины и обстоятельства резонансной автомобильной аварии, которая произошла сегодня в Уярском районе Красноярского края. Там в лоб в лоб столкнулась легковушка и Lada Kalina и грузовик. В аварии погибли пять человек – двое взрослых и трое несовершеннолетних, сообщил источник Федерального агентства новостей в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным известно, что столкновение произошло примерно в 08:00 по местному времени (04:45 по Москве) на 935 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

В результате столкновения, пассажиры и водитель, ехавшие в легковом автомобили, погибли. В настоящее время специалисты устанавливают их личность.

На место ДТП выехал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Также обстоятельствами аварии занялась оперативная группа Главка, в которую вошли следователи, специализирующиеся на тяжких авариях. Кроме того, в Уярский район направлены криминалисты из центрального ведомства.

Объезд места ДТП осуществляется по дороге Уяр – Заозерный – Бородино. Движение регулируют инспекторы ГИБДД.

Напомним, в ночь на субботу на 932 км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае произошло еще одно смертельное ДТП в котором погибли три человека.