Блогеры 2DROTS высмеяли футболиста Тарасова

Москва, 30 ноября. Футболист Дмитрий Тарасов поучаствовал в передаче «Выполни все задания и получи 100 000 рублей» на YouTube-канале 2DROTS.

Спортсмену пришлось проходить испытания и терпеть насмешки в свой адрес со стороны двух ведущих шоу, чтобы побороться за деньги. В СМИ предполагают, что по бюджету Тарасова мог ударить отдых в Дубай. Сам футболист также не отрицал наличия финансовых трудностей.

«Деньги нужны, честно!» — прокомментировал свое участие в шоу Тарасов и засмеялся.

Футболист за 1000 рублей без затруднений справился с первым заданием — забить пенальти. Проблемы возникли, когда Тарасову пришлось попробовать себя в роли защитника и попытаться не дать забить гол в ворота. Футболист провалил задание.

Не смог Тарасов и забить гол издалека. Зато футболист успешно сыграл роль нападающего и поразил ворота, получив за это 5000 рублей.

«Покушать и купить продукты — вот что интересует Дмитрия Тарасова больше всего», — пошутили над спортсменом блогеры.

Забить после 30 оборотов вокруг своей оси гол пяткой футболист также не смог.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Тарасов решил через суд уменьшить алименты на содержание дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Пара развелась в 2011 году, с тех пор спортсмен платил установленные судом алименты — 200 тысяч рублей. На одном из последних судов произвели пересчет. Тарасова решение суда не устроило, он подал новый иск, требуя уменьшить размер алиментов.

По данным СМИ, футболист отчаянно борется за каждый рубль. Даже роскошный дом, где живет его семья, уже выставлен на продажу за 250 миллионов рублей.