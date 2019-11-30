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Вокалист группы «Альянс» восхитился подвигом подростка из Иркутска

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Вокалист группы «Альянс» восхитился подвигом подростка из Иркутска

Москва, 30 ноября. Лидер музыкальной группы «Альянс» Игорь Журавлев восхитился подвигом 10-классника Славы Дорошенко из Иркутска, который самоотверженно спас девочку от насильников.

Музыкант прокомментировал мужество подростка во время общения с журналистами, пишет телеканал РЕН-ТВ.

«Восхищен таким поступком. Это отзывчивость, это готовность, неравнодушие, понимание ситуации, милосердие, там много того, что мне не хватает. Поэтому я с большим восхищением отношусь к такого рода поступкам», — поделился впечатлениями Игорь Журавлев.

Напомним, резонансный случай произошел 23 ноября. Мальчик возвращался с тренировки, когда увидел, как мужчина тащит девочку в машину. Подросток позвал на помощь взрослого, автомобиль злоумышленника удалось остановить, а подозреваемого задержать. Как оказалось, мужчина ранее был судим за преступления сексуального характера.

Однако это оказался не первый героический поступок Славы Дорошенко. 8 лет назад подростку удалось спасти тонущего ребенка.

Восхищение поступком подростка уже высказали и другие музыканты. Например, Олег Газманов и лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр. Кроме того, школьник сегодня получил возможность вручить пояс победителя российскому бойцу ММА Александру Емельяненко, который за один раунд нокаутировал штангиста Михаила Кокляева

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Источник: РЕН-ТВ
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