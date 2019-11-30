Apple планирует изменить политику обозначения спорных границ после Крыма

Вашингтон, 30 ноября. Сотрудники американской корпорации Apple планируют изменить политику обозначения спорных границ на картах после обозначения Крыма и Севастополя российскими территориями. Об этом со ссылкой на официального представителя компании Труди Мюллер сообщило агентство Reuters.

«Мы обращаемся к нормам международного права и соответствующего американского и местного законодательства перед тем, как принять решения относительно обозначений в Maps (картографический сервис Apple. — Прим. ред.) и изменений, если этого требует законодательство», — сообщила Мюллер.

По ее словам, компания тщательно изучит вопросы работы сервисов при наличии спорных границ. После этого могут быть внесены соответствующие изменения.

Мюллер прокомментировала отображения Крыма российской территорией в приложениях Apple для находящихся на территории РФ пользователей. Представитель корпорации отметила, что данное решение обусловлено требованиями российского законодательства. Она подчеркнула, что Apple не меняла то, как отображаются карты за пределами РФ.

Ранее газета «Известия» сообщила, что глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил об исправлении ошибки в приложении Apple «Погода». В результате внесенных поправок полуостров Крым на картах стал отображаться российской территорией.

Позже номинальное представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило в Apple жалобу, сообщает «Газета.ру». Представители украинского президента отметили, что будут продолжать реагировать на неправильное, с их точки зрения, обозначение юрисдикции на полуострове.

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в 2014 году после госпереворота на Украине. Республика отказалась признавать легитимность новых киевских властей. На полуострове прошел референдум, по итогам которого крымчане единогласно выступили за выход из состава Украины. Киев считает волеизъявление крымского народа незаконным.