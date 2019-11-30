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В Красноярском крае в двух ДТП погибли восемь человек, в том числе трое детей

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В Красноярском крае в двух ДТП погибли восемь человек, в том числе трое детей

Красноярск, 30 ноября. В ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля в Уярском районе Красноярского края погибли пять человек, включая троих детей. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в региональном ГУ МЧС России.

Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN на 935 км трассы Р-255 «Сибирь». Погибла находившаяся легковушке семья из пяти человек, в том числе трое детей. ДТП произошло в 08.45 по местному времени (04.45 по Москве).

В Красноярском крае в двух ДТП погибли восемь человек, в том числе трое детей

На место происшествия выехала специализированная следственно-оперативная группа регионального главка полиции и специализированный автомобиль экспертов-криминалистов. На трассе ограничено движение, работают сотрудники МЧС.

В ночь на субботу на 932 км трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобиль Honda и Nissan. В ДТП погибли водитель и два пассажира первого автомобиля. Травмы получили еще один пассажир Honda, водитель и двое пассажиров второй иномарки.

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