Российские военные в Сирии начали патрулировать новый маршрут около города Кобани

Кобани, 30 ноября. На севере Сирии российская военная полиция провела патрули по новому маршруту, пролегающему вблизи города Кобани. В районе населенного пункта возрождается мирная жизнь, но все еще видны следы войны.

Новый маршрут российских патрулей имеет протяженность 120 километров. Колонна военных преодолела это расстояние за 4 часа.

Для обеспечения предельной безопасности, местность, по которой проходит путь, изучили разведчики, саперы и пулеметчики из люков «Тигров». По пути следования военные встретили местную жительницу Людмилу Антоненко. Женщина оказалась родом из Украины.

По ее словам, в студенческие годы она в Одессе познакомилась с мужчиной из Сирии и вышла замуж. Последние семь лет живет здесь. Она надеется, что скоро в стране окончательно настанет мир.

«Горожане надеются на защиту со стороны российских войск. Если они видят машины российского патруля, они радуются, они знают, что находятся в безопасности», — рассказала Людмила Антоненко.

В районе маршрута патруля все еще встречаются следы войны. Например, неподалеку от бывшего завода сельзхозтехники военный патруль нашел три сгоревших танка правительственных сил Сирии, которые приняли на себя бой с террористами, сообщает ТАСС.

Однако в городе все чаще видны следы мирной жизни – открываются магазины, восстанавливаются линии электропередач.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», направленной против местных бандформирований и террористов. Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы, эти территории ранее были оккупированы курдами.

В 2017 году бандформирования курдов пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари SDF фактически оккупировали их.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли меморандум о взаимопонимании, а с 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных бандформирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.