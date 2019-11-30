Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» через суд добился пожизненной компенсации

Москва, 30 ноября. Потерявший руки из-за взрыва на площадке телепроекта «Дом-2» в январе 2012 года Владимир Шахов добился пожизненной компенсации.

Иск Шахова о выплате компенсации удовлетворил Тверской суд Москвы. Адвокат пострадавшего Дмитрий Маргулис заявил, что при оформлении пострадавшего на работу были допущены нарушения, поэтому добиться положительного решения по иску было трудно.

Изначально истец обратился в Перовский суд по месту жительства, но в связи с отсутствием ответчика Шахову и его адвокатам отказали. Заявление передали по месту деятельности фирмы в Мещанский суд, но там выяснилось, что работодатель пострадавшего уже ликвидирован.

«У нас оставались только требования к страховой компании. Произошедшее — типичный страховой случай, когда гражданин на предприятии получил увечья», — цитирует Маргулиса телеканал «360».

Согласно решению Тверского суда Москвы Шахов должен получить 150 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, а также 500 тысяч рублей за последние три года и будет получать ежемесячные выплаты до конца жизни. О каких суммах идет речь адвокаты пострадавшего не уточнили.

Шахов потерял руки при взрыве на съемочной площадке теле-шоу «Дом-2». По словам пострадавшего, в тот день он увидел на шкафу в бытовке флягу, которую кто-то принес из леса. Взрыв прогремел, когда пострадавший попытался открыть сосуд. В результате инцидента мужчина лишился правой руки по локоть и левой — до середины предплечья. Взрывом ему выбило передние зубы.

В настоящее время Шахов женат и воспитывает полуторагодовалую дочь.