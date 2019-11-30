National Interest назвал русскую винтовку СВДК «смертоносной»

Вашингтон, 30 ноября. Журналисты американского издания National Interest очень высоко оценили убойную силу крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК). По мнению издания, бойцы пока НАТО не располагают оружием подобной мощи.

Винтовка весом чуть более шести килограмм создавалась для борьбы с хорошо защищенными противниками. Потому СВДК способна пробить броню в пределах 600 метров.

Оружие разработано на базе снайперской винтовки Драгунова и ведет огонь крупнокалиберным патроном 9,3×64 мм 7Н33, который является военным вариантом аналогичного охотничьего патрона.

Военная версия боеприпаса оснащена 254-граммовой пулей со стальным сердечником, которая развивает скорость 2526 футов в секунду (около 770 м/c). Штатным является оптический прицел 1П70 «Гиперон», сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее российское предприятие-разработчик оружия ORSIS создало и успешно протестировало новейшую модификацию снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT. Специалистам удалось добиться двухкилометровой дальности поражения. Подобно СВДК, Т-5000 — ORSIS-375CT была создана на базе первой версии винтовки ORSIS Т-5000. Является разработкой оружейного завода «Промтехнология». Оружие предназначено для антитеррористических и снайперских спецподразделений.

Серийное производство винтовки планируется запустить в 2020 году, однако уже сейчас поступило множество предзаказов, в том числе из зарубежных стран.