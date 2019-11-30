Аль Пачино объяснил, почему его герой в «Ирландце» часто ест мороженое

Вашингтон, 30 ноября. Сыгравший в фильме «Ирландец» Джимми Хоффу американский актер Аль Пачино объяснил, почему его персонаж в кадре трижды ест мороженое с сиропом. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам актера, герой драммы вел исключительно здоровый образ жизни, но ему был необходим некий недостаток.

«Должно у него было быть что-то такое. Он не пил и не курил. Но любил мороженое. Для него это была возможность взять паузу, подумать и спокойно посидеть. По крайней мере, я так считал», — подчеркнул Аль Пачино.

Актер отметил, что также любит мороженное. Но выразил мнение, что в фильме Хоффа ел «какой-то йогурт», тогда как он предпочитает «настоящее».

В основе фильма «Ирландец» лежит вызвавшая большой резонанс книга Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома» о внезапном и таинственном исчезновении Джимми Хоффа. В произведении упоминается слабость главного героя к мороженому, но в официальных биографиях Джимми Хоффы таких сведений нет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что выпущенная для Netflix криминальная драма «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе стала главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм года».

Конкуренцию гангстерской саге составит новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и «Брачная история» Ноа Баумбака. Нашумевший фильм «Джокер» тоже может быть выдвинут на «Фильм года», однако эксперты полагают, что шансы у картины не велики.

Звание лучшего режиссера может достаться Скорсезе, который уже брал «Оскар» в этой номинации за фильм «Отступники».