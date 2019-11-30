Светлаков на Первом канале рассказал о шутках, которые вырезали из КВН

Москва, 30 ноября. Актер и юморист Сергей Светлаков стал очередным гостем шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Во время небольшого интервью Светлаков рассказал о шутках, которые были вырезаны из итоговой версии КВН, а также о будущих проектах.

На Первом канале юморист поделился впечатлениями о съемках выпуска «Встречи выпускников КВН», которые проходили в Екатеринбурге. Сергей Светлаков играл за команду «Уральские пельмени».

Он признался, что ему было обидно, что одну из шуток его команды, посвященную Instagram-аккаунту члена жюри Юлия Гусмана, вырезали из эфира.

«Мне обидно, что в эфир не попала шутка с Юлием Соломоновичем. Она была на разминке. Он сказал про то, что ему нужно для того, чтобы открыть Instagram. Я сообщил, что для начала нужно зарегистрироваться, начал что-то шутить. Он сказал, что это не смешно и после этого стал ставить плохие оценки», — объяснил Светлаков.

По его словам, это был первый интерактив в истории «КВН». Якобы за то, что Гусман отказался «подписываться» на юмориста и стал в последствии занижать оценки, Светлаков перед камерами назвал гостиницу и номер, в котором остановился член жюри и пожелал ему «хорошего уральского вечера». Но эта шутка не попала в итоговую версию телепередачи.

Также Светлаков рассказал о новых проектах, над которыми сейчас работает в рамках студии «Свердловск». Подробностей разглашать он не стал, лишь уточнив, что проекты выйдут в следующем году на телеканале «СТС».