Астролог рассказал, как подготовиться к встрече Нового года

Москва, 30 ноября. Профессор народной медицины, президент Русской астрологической школы Александр Зараев рассказал, когда нужно закончить важные дела, чтобы подготовиться к встрече Нового года.

«26 декабря будет солнечное затмение, после него начнется другая жизнь, многие люди будут вовлечены в новые дела и проекты. После 25 января надо начинать что-то новое, и если к этому времени не закончить все старое, все будет заторможено», — рассказал Зараев в интервью радио Sputnik.

По словам астролога, солнечное затмение плохо влияет на здоровье. При этом астрономическом явлении наблюдается сильный психоэмоциональный спад, «кровь становится более густой», появляется вероятность инфарктов и инсультов, особенно «дня за два перед затмением».

Поэтому Зараев призывает завершить важные дела до 21-22 декабря, когда будет зимнее солнцестояние. Потом вплоть до 25 января продлится переходный период, а до лунного затмения 10 января будет ситуация нестабильности, астрального тумана, «невозможности видеть стратегическим образом». Астролог отметил, что нужно правильно пережить затмения, чтобы встретить Новый год нормально.

По словам Зараева, необходимо очистить энергетику и сбросить все старое. В дни перед затмением желательно не перенапрягаться, нормально высыпаться, подвести итоги, энергетически подпитать себя, поддержать витаминами и зарядкой.

«Также перейти на более легкую пищу, принимать адаптогены типа золотого корня женьшеня, попить аспирин, чтобы сделать кровь более жидкой», — заключает астролог.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в новогоднюю ночь москвичей ждет небольшой снег и морозная погода с температурой воздуха до 8-13 градусов ниже нуля.