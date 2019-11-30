Новая провокация США и Колумбии вынудила Мадуро мобилизовать армию

Мехико, 30 ноября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях. Глава государства отдал приказ о мобилизации армейских подразделений.

Во время встречи с работниками транспортной отрасли Мадуро сообщил, что у него есть информация о том, что колумбийские власти совместно с Южным командованием армии США планируют провести «очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии».

«Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность», — заявил президент Венесуэлы.

По его словам, целью планируемой провокации является попытка спровоцировать военный конфликт на границе и отвлечение внимания от протестов, проходящих в стране.

США с начала года ведут агрессивную политику в отношении Венесуэлы, открыто поддерживая оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо, который самовольно провозгласил себя «президентом» Венесуэлы. Вашингтон активно предпринимает попытки свергнуть законного президента республики Мадуро, включая экономическое давление и распространение фейков в СМИ. Сам Мадуро, которого поддерживают Россия, Китай и ряд других государств, назвал Гуайдо «марионеткой» США

В начале ноября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила то, что подрывная деятельность идет как внутри Венесуэлы, так и извне. По ее словам, «в Вашингтоне используются различные рычаги для свержения избранного правительства Венесуэлы».

В минувший четверг она обратила внимание на то, что большая часть населения Венесуэлы поддерживает Мадуро, а неудачные попытки радикальной оппозиции устроить протесты выглядят нелепо.