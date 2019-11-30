Жириновский назвал вывод войск из Восточной Европы ошибкой России

Москва, 30 ноября. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский пожалел о выводе российских войск из Восточной Европы. Соответствующее сообщение политик опубликовал в микроблоге Twitter .

Жириновский прокомментировал идею установить памятник в одном из районов Праги памятник солдатам так называемой Русской освободительной армии (РОА) Андрея Власова.

«Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова», — заявил Жириновский.

С инициативой установки памятника солдатам РОА, которые участвовали в антигитлеровском Пражском восстании в мае 1945 года, выступил руководитель пражского района Прага-Ржепорые Павел Новотный. Предложение об установке памятника 16 декабря этого года будет обсуждаться муниципальным советом Праги.

Посольство России в Чехии считает, что установка памятника нарушит Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

В российском дипломатическом ведомстве напомнили, что РОА являлась коллаборационистским вооруженным формированием, которое было создано преступным руководством Третьего рейха, сообщила газета «Известия». На Нюрнбергском процессе 1946 года действия руководителя РОА Андрея Власова и его сообщников были квалифицированы как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им.