Синоптики предупредили Сахалин о надвигающемся шторме

Сахалин, 30 ноября. На территории Охтинского района, расположенном на севере Сахалина, сегодня ожидается штормовой ветер и снег. Экстренные службы уже направили в администрацию муниципалитета предупреждение и рекомендации к реагированию.

По данным местного Росгидромета, 30 ноября в Охтинском районе ожидается небольшой снег, усиление ветра до 20 м/с.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле», — сообщили в местном МЧС.

Жителям района также порекомендовали без особой возможности не покидать населенные пункты, остерегаться обрыва проводов, падения деревьев и столбов. Не подходить к стенам зданий во избежание схода наледи.

Напомним, ранее синоптики соседнего Приморского края предупредили, что в ближайшие дни на территории региона ожидается мороз и снегопад.

В ночь на 30 ноября погода будет морозной, осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 3-8 градусов мороза. 1 декабря ожидается снег, воздух остынет до 12 градусов мороза.