В Госдуме оценили создание единой базы IMEI в России

Москва, 30 ноября. Внедрение идентификации смартфонов по IMEI значительно облегчит как работу российских сотовых операторов, так и жизнь рядовых пользователей мобильной связи. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

В пятницу стало известно, что операторы связи «Билайн», «Мегафон» и «Теле2» начали подготовку к введению идентификации в сети смартфонов и планшетов по номерам устройств IMEI. Вместе с компаниями необходимую работу ведет Россвязь. Предполагается, что нововведения позволят сократить незаконный импорт телефонов и использование украденных гаджетов.

Пилотный проект по идентификации устройств по номеру IMEI будет взаимодействовать с базой данных Центрального научно-исследовательского института связи, в которую будут включаться все IMEI, используемых в сетях мобильной связи в России. Если у смартфона будет отсутствовать IMEI или совпадет с уже имеющимся в базе, устройство будет заблокировано внутри сети.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью «ПолитРоссии» подчеркнул, что такой подход существенно упростит работу операторов, пользователей и даже правоохранительных органов.

Боярский напомнил, что подобная система работает во всем мире. Присваиваемый устройству цифровой код «остается с ним навсегда вне зависимости от смены номера». При этом парламентарий обратил внимание на то, что необходимо систематизировать использование IMEI, за и будет отвечать новая конструкция, придуманная операторами.

«Они решили использовать единую базу, и это действительно удобно для использования. Например, будет проще отслеживать те же украденные телефоны. В конце концов, даже число таких краж может сократиться, ведь телефоны окажутся нерабочими в наших сетях», — отметил депутат.

В декабре прошлого года в Совете Федерации был предложен законопроект, регламентирующий порядок работы операторов с номерами IMEI. Однако документ так и не был рассмотрен, операторы решили заняться этим вопросом самостоятельно.

«Компании пытаются систематизировать свою работу, и это правильно. У нас законопроекта на эту тему пока еще не было, но, как только он появится, мы, конечно же, приступим к его обсуждению», — резюмировал Боярский.

В Россвязи сообщили, что пилотный проект разделен на части, в каждой из которых проводится тестирование определенного функционала системы. Проект должен быть полностью завершен до момента вступления закона в силу. На данный момент законопроект пока не внесен в Госдуму.

Ранее автор законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова сообщила, что стоимость обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI, которая может появиться в 2020 году, не превысит 100 рублей для граждан, передавал RT.