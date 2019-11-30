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Пострадавшие при нападении в Гааге отпущены из больницы

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Пострадавшие при нападении в Гааге отпущены из больницы

Гаага, 30 ноября. Трое человек, пострадавшие при нападении неизвестного злоумышленника с ножом в Гааге, отпущены из больницы. Все они являются несовершеннолетними, сообщила местная полиция. Поиски подозреваемого продолжаются.

«Трое пострадавших в инциденте с ножом на улице Гроте-Маркт выпущены из больницы», — написали в ночь с пятницы не субботу полицейские в официальном аккаунте в Twitter, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем в полиции уточняют, что розыски подозреваемого по-прежнему продолжаются. В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних граждан, однако возраст и характер полученных травм не сообщается.

На данный момент мотивы нападавшего также неизвестны. Напомним, ЧП произошло в минувшую пятницу на торговой улице. Ранее, в тот же день, на Лондонском мосту в столице Великобритании случался аналогичный инцидент – неизвестный набросился с ножом на людей. В результате ЧП в Лондоне погибли двое человек, трое оказались ранены. Руководство страны назвало произошедшее терактом.

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Источник: РИА Новости
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