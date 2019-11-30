Завершено строительство ракетного корабля с комплексом «Панцирь-М»

Москва, 30 ноября. Первый корабль проекта 22800 «Одинцово» с зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту (ВМФ) капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Представитель военного ведомства отметил, что строительство малого ракетного корабля завершено, начались необходимые для выхода судна на заводские ходовые испытания подготовительные мероприятия. Экипаж корабля готов к эксплуатации нового вооружения и техники и уже прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

По словам Дыгало, после завершения докования на ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», а также заводских ходовых испытаний начнутся государственные испытания.

«О подготовке корабля к испытаниям доложено главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе», — цитирует Дыгало РИА Новости.

Ранее второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» успешно выполнил испытательные пуски ракет «Калибр» и «Оникс». Крылатые ракеты были выпущены в рамках заводских ходовых испытаний и успешно поразили мишени на полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, сообщила газета «Известия».

Заводские ходовые испытания фрегата начались 20 ноября. По их плану «Адмирал Касатонов» будет действовать в Белом море еще несколько дней, уточнило издание.