Емельяненко извинился перед зрителями за слишком короткий бой против Кокляева

Москва, 30 ноября. Боец ММА Александр Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрое завершение поединка со штангистом Михаилом Кокляевым.

В ночь на субботу Емельяненко мощным хуком слева нокаутировал уже в первом раунде своего соперника. Тот смог подняться на ноги, но был полностью дезориентирован. Судья остановил бой. Спортсмены провели на ринге чуть более двух минут.

«Я уже говорил, что готов боксировать с большим количеством таких желающих. Растягивал бой так долго, как мог. Извините, что быстро. Будем разговаривать с организаторами, возможно, в следующий раз против меня за один вечер выйдут поочередно пятеро таких граждан», — заявил боец ММА на ринге после боя.

Кокляев пообещал тренироваться, чтобы устроить реванш.

«Буду продолжать бороться, хотел бы заниматься не только боксом, но и ММА. Саша мне обещал реванш, если я решу подготовиться. Надеюсь, что скоро это случится», — цитирует Кокляева ТАСС.

Напомним, причиной проведения поединка между Емельяненко и Кокляевым стал видеоролик, который пауэрлифтер разместил в Сети в конце марта 2019 года после конфликта Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым. Тогда Кокляев заявил, что спортсмены развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко не стал молчать и записал ответное видео. После ряда посвященных друг другу постов спортсмены решили провести реальный бой.

Александр Емельяненко является экс-чемпионом мира по версии ProFC, многократным чемпионом России и мира и Европы по боевому самбо. 38-летний боец одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге.

Кокляев — российский пауэрлифтер, обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории более 105 кг.

Отметим, по итогам боя в Москве пояс Емельяненко вручил школьник Слава Дорошенко. Он получил приглашение на бой в награду за спасение маленькой девочки от педофила в Иркутске.