Пугачева рассказала, в чем ей «стыдно признаться»

Москва, 30 ноября. Певица Алла Пугачева заявила, что не скучает по получаемой от поклонников энергии, и призналась, что ей стыдно от этого.

В то же время исполнительница призналась, что дорожит любовью зрителей.

«Мне стыдно признаться, но я уже не скучаю, потому что я при всей любви к зрителю и концертам своим, и песням новым, и композиторам, которые мне написали все эти замечательные песни, за это заплатила очень дорогой ценой», — сообщила Пугачева в интервью Первому каналу.

Исполнительница отметила, что у нее «никогда не было нормальной семьи» и она «не понимала, что это такое». По словам Пугачевой, у нее не было возможности жить жизнью, которая представлялась ей в мечтах.

Тем не менее исполнительница рассказала, что теперь у нее есть прекрасная семья, поэтому времени скучать по сцене нет.

«Когда там скучать по этому? Нет, просто я положила это, как в сейф, в свое сердце», — поделилась певица.

Пугачева рассказала, что в случающиеся в ее возрасте моменты грусти она «открывает этот сейф», вспоминает энергию зрителей, «закрывает и живет дальше». Певица добавила, что любовь поклонников и отдача от них дорогого стоят.

Ранее Пугачева сделала замечание певцу Диме Билану, который снова попросил прощения за скандальный концерт у зрителей Самары. Исполнительница сказала, что «уничижение паче гордыни», и пора уже певцу остановиться, сообщила газета «Известия».

Пугачева и Билан дружат много лет, и Примадонна неоднократно поддерживала молодого исполнителя во время становления его карьеры. Также исполнительница поддержала певца, когда он стал жертвой ограбления. Пугачева не только успокоила Билана, но и великодушно предложила финансовую помощь.