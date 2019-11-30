Украинский эксперт предрек стране гибель из-за природного газа

Киев, 30 ноября. Миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский заявил, что природный газ может стать причиной «гибели Украины», поскольку стал инструментом, который растлил страну.

«Чем больше мы сегодня говорим на каналах о наболевшем, тем лучше. Ничего в этом страшного нет. Если Зеленский добьется мира и того, чтобы у нас был этот чертов газ, то все пойдет в гору. Если меня спросили, от чего погибнет Украина, так это от газа», — заявил Пальчевский в эфире украинского телеканала NewsOne.

Телеведущий выразил мнение, что Украина слишком «привязалась к газовой трубе», которая разделила страну на бедных и богатых.

«Газ — это то, что растлило наше государство. И это было главным оружием России в свое время», — заявил бизнесмен.

Контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Ранее «Газпром» обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить контракт на транзит газа или же подписать новый договор. Как отметили в российской компании, подписание соглашения возможно, если обе стороны откажутся от всех претензий друг к другу в международном арбитраже.

В четверг российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. По информации Минэнерго РФ, в ходе встречи Москва и Киев обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для потребителей Украины, передавала «Газета.ру». Министр энергетики России Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры РФ и Украины прошли конструктивно.

В пятницу стало известно, что партия «Европейская солидарность», чьим основателем является экс-президент Украины Петр Порошенко, готовится внести на рассмотрение Верховной рады проект закона о запрете прямых закупок газа у России. По мнению авторов законопроекта, таким образом они «максимально помогут власти выстоять против давления России».