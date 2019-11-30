Армия Сирии отбила крупную атаку террористов на востоке Идлиба

Дамаск, 30 ноября. Подразделения сирийской армии отразили крупную атаку террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) на востоке провинции Идлиб.

Как передает агентство SANA, террористы атаковали подразделения Сирийской арабской армии (САА) большими силами, используя танки и тяжелое вооружение. Они пытались захватить огневые рубежи в районе Иджаз. САА и бойцы Сил национальной обороны отбили атаку боевиков и не допустили прорыва линии фронта.

По данным агентства, сирийская армия уничтожила два танка и несколько других транспортных средств террористов.

Вечером в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что ВКС России активизировали боевые вылеты в южных районах Идлиба: российские военные самолеты наносили удары по фортификационным сооружениям террористов в районе города Маарет ан-Нуман.

Центр по примирению враждующих сторон обнародовал информацию о количестве нарушений режима прекращения огня, действующего на территории Идлибской зоны деэскалации. Был зафиксирован 21 факт стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Таким образом, джихадисты продолжают провоцировать боевые действия в демилитаризованной зоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.