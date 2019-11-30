Великобритания не имеет претензий к российским морякам с задержанного судна Jireh

Лондон, 30 ноября. Власти Великобритании не имеет претензий к российскому экипажу судна Jireh, которое в начале недели было задержано в порту Портленда из-за проблем с документацией.

«По имеющейся у посольства информации, на данный момент российский экипаж судна Jireh находится на указанном судне в порту Портленда в Великобритании. Насколько мы понимаем, претензий к российским морякам у британской стороны нет. Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации», — заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

Он также отметил, что до настоящего времени экипаж или родственники моряков не обращались за помощью к посольству, сообщает РИА Новости.

Напомним, судно было задержано после того, как его отбуксировали в порт Портленда из-за проблем с энергоснабжением. Судну предписали оставаться в порту, пока не будет достигнуто соответствие требованиям, которые предъявляют торговым судам. Известно, что Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять человек. Команда состоит из россиян.