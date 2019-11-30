Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде

Москва, 30 ноября. В Москве завершился один из самых ожидаемых поединков осени между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым: встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Емельяненко отправил своего соперника в нокаут.

В первом раунде боец ММА мощным хуком отправил Кокляева в нокаут. Тот смог встать на ноги, но судья решил прекратить бой. Стоит напомнить, что по итогам процедуры взвешивания перед боем Кокляев оказался тяжелее своего оппонента на 20,5 кг (134 кг).

Емельяненко получил за победу 1 млн рублей. Кокляев — 500 тыс. рублей. Представитель Федерации бокса России вручил сертификаты спортсменам на ринге после поединка.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА — пять побед и одна ничья.

Как сообщалось ранее, российские спортсмены Емельяненко и Кокляев начали конфликтовать еще весной. Поводом для перепалок стал пост Кокляева в социальных сетях, где он прокомментировал спор Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тяжеловес заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко ответил 40-летнему спортсмену, призвав быть осторожнее. После ряда посвященных друг другу постов спортсмены решили провести реальный бой.

Отметим, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов еще в октябре предсказал победу Емельяненко, заявив, что тот «хороший боец».