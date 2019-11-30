«Нафтогаз» готов обменять иск в $12 млрд к «Газпрому» на компенсацию

Киев, 30 ноября. Украина «не может забыть» о последних исковых требованиях к «Газпрому» на общую сумму 12,2 миллиарда долларов, но готова подумать о получении компенсации. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко в эфире украинского телевидения напомнил о встречном иске к российскому «Газпрому» на 12,2 миллиарда долларов.

«Мы сказали, что об этих 12,2 миллиарда долларов мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим три миллиарда (которые «Газпром» должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража) и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от 12,2 миллиардов, то какую компенсацию мы получим?» — цитирует ТАСС Витренко.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что общая сумма исковых заявлений к «Газпрому» составляет 22 миллиарда долларов. При этом он подчеркнул, что в эту сумму входит компенсация по решению Стокгольмского арбитража (три миллиарда долларов), требования по новому иску (12 миллиардов долларов), штраф украинского антимонопольного органа (семь миллионов долларов).

Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» являются абсурдными. По словам министра, второй иск на сумму 12 миллиардов долларов, который подала украинская сторона, еще не рассматривался. Поэтому говорить, что «кто-то кому-то должен» преждевременно, передает RT.

В середине ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что предъявление очередного иска украинского «Нафтогаза» к России только обостряет ситуацию, связанную с переговорами по газу.

Напомним, в конце текущего года у России и Украины истекает срок действия контрактов на транзит и поставку газа. 27 октября «Газпром» представил «Нафтогазу» пакетный вариант решения вопросов. В частности, для подписания нового договора, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства.