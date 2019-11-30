Слуцкий решил покинуть пост главного тренера голландского ФК «Витесс»

Амстердам, 30 нояюря. Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс». По его словам, такое решение он принял после того, как его команда проиграла пять матчей подряд.

Сегодня «Витесс» в матче с «Херенвеном» потерпел поражение со счетом 2:3. При этом команда вела с преимуществом в два мяча. Это было пятое поражение клуба подряд.

«Впервые в моей карьере моя команда проигрывает пять матчей подряд, я пытался исправить ситуацию, работал на пределе своих возможностей, но я должен думать не только о себе, но и о команде, болельщиках и игроках. Я не смог изменить положение, может, с этим справится кто-то другой, это не конец сезона», — цитирует Леонида Слуцкого ТАСС со ссылкой на телеканал Fox Sports.

Российский тренер также отметил, что будет скучать по Нидерландам. Он поблагодарил болельщиков и подытожил – «каждый честный тренер в моей ситуации должен сказать «прощай».

Напомним, футбольный клуб «Витесс» в Нидерландах Леонид Слуцкий возглавил в марте 2018 года. Среди фанатов футбола он также известен как бывший тренер сборной России и комментатор матчей ЧМ-2018 на Первом канале.