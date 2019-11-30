Вокзал «Гар-дю-Нор» в Париже эвакуировали из-за сумки

Париж, 30 ноября. Во французской столице вокзал «Гар-дю-Нор» эвакуировали из-за обнаружения подозрительной сумки. Опасная территория была оцеплена в течение 40 минут.

Экстренными службами была закрыта часть вокзала, однако инцидент не повлиял на расписание движения поездов. Подробности произошедшего пока неизвестны, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую газету «Фигаро».

Эвакуация французского вокзала произошла вечером в пятницу на фоне событий в Лондоне и Гааге. Напомним, в столице Великобритании сегодня мужчина набросился с ножом на прохожих. В результате двое человек погибли, трое находятся в больнице. Сам преступник был ликвидирован полицией. Инцидент был признан терактом.

Позже аналогичный инцидент произошел на торговой улице в центре Гааги. Согласно данным полиции, ранения получили три человека. Информация о погибших не поступала.