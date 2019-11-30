Электронная приемная Зеленского заблокирована

Киев, 30 ноября. Офис президента Украины Владимира Зеленского начал принимать обращения только в бумажном виде, поскольку ящик для приема электронных писем заблокирован.

Адрес для приема электронных обращений к главе государства указан на официальном сайте украинского президента. Однако отправить сообщение не получается, при обращении приходит сообщение, что ящик переполнен.

Как сообщает «Страна.UA», в офисе президента объяснили, что «данный адрес заблокирован, впредь заявления будут приниматься только в бумажной форме».

Для того, чтобы физическому лицу отправить обращение президенту, необходимо будет посетить административное здание на улице Банковой в Киеве. Для обращений есть специальный ящик, куда следует опустить письмо.

Напомним, 16 июня команда Владимира Зеленского объявила о намерении перенести администрацию президента Украины из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом, который расположен на Европейской площади в Киеве. Позднее заместитель главы администрации Руслан Рябошапка заявил, что переезд также предполагает «уход от термина администрация» и переход к термину «офис президента».

20 июня Зеленский подписал указ о создании офиса президента вместо существующей администрации главы государства.