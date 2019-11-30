Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Киев заявил, что заинтересован сохранить транзит российского газа

36
0 Оставить комментарий

Киев заявил, что заинтересован сохранить транзит российского газа

Киев, 30 ноября. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна заинтересована в доходе от транзита российского газа через свою территорию. Об этом он сказал в эфире местного федерального телеканала.

«Мы заинтересованы сохранить транзит и получать от этого доход», — пояснил Оржель.

По словам министра, в настоящее время Киев, в соответствии с европейскими правилами, производит разъединение газотранспортной системы от других видов деятельности. Поэтому Украина сможет подписать контракты по транзиту на европейских условиях, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце текущего года у России и Украины истекает срок действия контрактов на транзит и поставку газа. 27 октября «Газпром» представил «Нафтогазу» пакетный вариант решения вопросов. Так, для подписания нового договора, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, но Киев от этой схемы отказался. Украинская сторона не стала ее даже рассматривать.

Киев заявил, что заинтересован сохранить транзит российского газа

28 ноября, в четверг, стороны вновь обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров