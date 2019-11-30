Киев заявил, что заинтересован сохранить транзит российского газа

Киев, 30 ноября. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна заинтересована в доходе от транзита российского газа через свою территорию. Об этом он сказал в эфире местного федерального телеканала.

«Мы заинтересованы сохранить транзит и получать от этого доход», — пояснил Оржель.

По словам министра, в настоящее время Киев, в соответствии с европейскими правилами, производит разъединение газотранспортной системы от других видов деятельности. Поэтому Украина сможет подписать контракты по транзиту на европейских условиях, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце текущего года у России и Украины истекает срок действия контрактов на транзит и поставку газа. 27 октября «Газпром» представил «Нафтогазу» пакетный вариант решения вопросов. Так, для подписания нового договора, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, но Киев от этой схемы отказался. Украинская сторона не стала ее даже рассматривать.

28 ноября, в четверг, стороны вновь обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».