Киев назвал условия возобновления прямых поставок российского газа 

Киев, 30 ноября. Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна их наивысших цен. Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», — заявил Оржель.

Министр также добавил, что Украина заинтересована в получении дохода от транзита российского газа через страну.

Контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Ранее «Газпром» обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить контракт на транзит газа или же подписать новый договор. Как отметили в российской компании, подписание соглашения возможно, если обе стороны откажутся от всех претензий друг к другу в международном арбитраже.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев допускает возможность подписания контракта на транзит российского газа через территорию Украины сроком на один год, передавал RT. Он также допустил возможность подписания соглашения на условиях «Газпрома». Однако добавил, что соглашение должно соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

Вечером в понедельник Витренко заявил, что Украина будет самовольно закачивать транзитный газ, поступающий из России, в свои подземные хранилища, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию стране без должного контракта.

В четверг российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. По информации Минэнерго РФ, в ходе встречи Москва и Киев обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для потребителей Украины, передавала «Газета.ру». Министр энергетики России Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, однако нужно еще доработать ряд технических вопросов.