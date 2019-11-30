«Нафтогаз» заявил о проблемах с принудительным взысканием долгов с «Газпрома»

Киев, 30 ноября. Украина не везде может взыскать с «Газпрома» средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. проблемы есть сразу в нескольких странах.

В эфире украинского радио Витренко сообщил, что украинская сторона не может приступить к принудительному взысканию в Германии. Проблемы также есть в Польше и Молдавии.

По словам топ-менеджера компании, в некоторых странах сделать это сложнее из-за «влияния политической конъектуры».

В 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд.

В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину и требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года и потребовал полной отмены «транзитного» решения.

Позже Витренко заявил, что Киев готов принять от «Газпрома» 3 млрд долларов по решению арбитража в виде поставок газа. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя данное предложение, заявил, что вопрос задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» украинская и российская компании должны решить между собой.

Новак констатировал, что решение вопроса о задолженности — «одна из важнейших составляющих» переговоров по газовому соглашению между Россией и Украиной.