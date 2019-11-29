Полиция подтвердила гибель двух человек на Лондонском мосту

Лондон, 29 ноября. Скотленд-Ярд подтвердил гибель двух человек, ставших жертвами теракта на Лондонском мосту. По информации полиции, еще трое пострадавших в настоящее время находятся в больнице.

О жертвах нападения в пятницу заявила шеф полиции Лондона Крессида Дик.

«Наш город Лондон вновь сталь целью террористов. С болью в сердце я вынуждена сообщить, что, помимо подозреваемого, который был застрелен полицейскими, двое пострадавших в ходе нападения на Лондонском мосту скончались», — заявила Крессида Дик.

При этом она отметила, что соболезнует семьям погибших и «сердцем находится с их близкими и пострадавшими, которым оказывается помощь в больнице», сообщает ТАСС.

Напомним в пятницу, 29 ноября, в центре столицы Великобритании мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на людей. Прибывшим на место полицейским удалось ликвидировать преступника. На нем был обнаружен пояс смертника с муляжом взрывного устройства. ЧП было признано террористическим актом.