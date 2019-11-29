Бабушкам и сестрам в РФ могут законодательно разрешить присматривать за детьми

Москва, 29 ноября. В РФ разработан законопроект, который гарантирует ближайшим родственникам детей (бабушкам и дедушкам, сестрам и братьям) право на участие в их воспитании, сообщила автор инициативы зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Согласно действующему законодательству, перечисленные родственники имеют право на общение с ребенком, однако бабушки с дедушками в правовом смысле практически отстранены от воспитания внуков: законными представителями являются только родители.

К примеру, при отъезде родителей, по закону, за детьми должна присматривать опека, а не бабушка или сестра. Как сообщает «Российская газета», Костенко предлагает дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что дети с согласия родителей вправе находиться под надзором у ближайших родственников.

Законопроект обсуждался на этой неделе в Госдуме с представителями родительской общественности, органов опеки и Минтруда. В пятницу проект закона был внесен на рассмотрение фракции «Единая Россия».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей. Увеличились и пособия по уходу за ребенком до 1,5 года — с 26 тысяч рублей до почти до 28 тысяч. Выплаты во время декрета и по уходу за ребенком напрямую зависят от того, была ли женщина трудоустроена и с какой зарплаты платились налоги.