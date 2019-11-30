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Соловьев призвал чиновников облегчить жителям Донбасса процедуру получения гражданства РФ

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Соловьев призвал чиновников перестать издеваться над жителями Донбасса

Москва, 29 ноября. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал российских чиновников упростить для жителей Донбасса процедуру получения гражданства РФ. В настоящее время из-за условий на границе они вынуждены стоять в часовых очередях на КПП между Россией и республикой.

Соответствующее заявление Соловьев сделал во время эфира на телеканале «Россия-1». По его мнению, чиновники загружают жителей Донбасса ненужными бюрократическими вопросами, которые можно решить быстрее и эффективнее.

«Мы что делаем?! Цивилизованные страны так не относятся к преступникам, как мы относимся к своим соотечественникам! Люди, которые стоят сейчас на холоде, пытаются пройти границу между республиками и Россией! Это что за условия?! Они на морозе должны дуть на эту шариковую ручку, чтобы пытаться записать. Часовые очереди», — заявил журналист.

В связи с этим он призвал чиновников исполнить приказ президента РФ о максимальной помощи жителям народной республики. В пример он привел практику, применяющуюся в других странах. Например, в Израиле где человек становится гражданином страны почти сразу же, как приезжает.

Напомним, ранее Владимир Соловьев раскритиковал лидера Украины Владимира Зеленского после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, журналист прокомментировал просьбу украинского лидера «вернуть» оборудование, вооружение и документы с переданных Украине кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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