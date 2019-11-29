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Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Гааге

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Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Гааге

Гаага, 29 ноября. Посольство РФ в Нидерландах выясняет, пострадали ли россияне при нападении в центре Гааги, где неизвестный набросился с ножом на прохожих.

Ранее городская полиция сообщила, что несколько человек были ранены в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 

В настоящее время посольство в Нидерландах выясняет, пострадали ли россияне при нападении.

Согласно уточненным данным полиции, ранения получили три человека. Информация о погибших не поступала. Правоохранители обращаются к очевидцам, с просьбой рассказать подробности происшествия полиции.

Несколькими часами ранее похожий инцидент произошел в центре Лондона: мужчина с ножом совершил нападение на людей. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, в результате чего он скончался. На преступнике был обнаружен пояс смертника, с муляжом взрывного устройства. Нападение признано терактом.

Один из пострадавших в ходе теракта скончался в больнице. Таким образом, число жертв нападения достигло трех человек. Еще четверо получили тяжелые ранения.

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