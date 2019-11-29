Партия Порошенко пытается законодательно запретить закупку газа у России 

Киев, 29 ноября. Партия «Европейская солидарность» внесет на рассмотрение Верховной рады проект закона о запрете прямых закупок газа у России.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по словам депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, для партии «Европейская солидарность» важно «максимально помочь власти выстоять против давления России». Парламентарий призвала своих коллег поддержать предложение «ЕС».

Комментируя инициативу партии Петра Порошенко, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев выразил мнение, что с точки зрения украинской стороны это может выглядеть логичным шагом.

«Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог. Россия всегда была за конструктивность. Также абсолютно понятны и те условия, которые необходимы и достаточны для того, чтобы восстановить в полной мере транзит через украинскую ГТС», — заявил депутат в беседе с RT.

Напомним, действующий контракт по транзиту российского газа в Европу истекает в этом году, соглашение о его продлении еще не подписано. Киев выдвигает свои условия, в частности, пытается принудить «Газпром» предоставить гарантии на прокачку определенного объема газа. РФ настаивает на отмене всех судебных претензий со стороны Украины.

В четверг российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. По информации Минэнерго РФ, в ходе встречи Москва и Киев обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для потребителей Украины, передавала «Газета.ру».

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, однако нужно еще доработать ряд технических вопросов.