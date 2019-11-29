Вслед за Лондоном нападение с ножом произошло в Гааге, есть раненые

Гаага, 29 ноября. Несколько человек получили ранения при нападении с ножом на торговой улице в Гааге, сообщает пресс-служба местной полиции.

На месте происшествия в настоящее время работают службы безопасности. Число пострадавших уточняется.

Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Ранее в пятницу мужчина с ножом совершил нападение на людей в центре столицы Великобритании. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, в результате чего он скончался. На преступнике был обнаружен пояс смертника, с муляжом взрывного устройства. Позднее Скотленд-Ярд назвал нападение на прохожих террористическим актом.