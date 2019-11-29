Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Вслед за Лондоном нападение с ножом произошло в Гааге, есть раненые

54
0 Оставить комментарий

Вслед за Лондоном нападение с ножом произошло в Гааге, есть раненые

Гаага, 29 ноября. Несколько человек получили ранения при нападении с ножом на торговой улице в Гааге, сообщает пресс-служба местной полиции.

На месте происшествия в настоящее время работают службы безопасности. Число пострадавших уточняется.

Ранее в пятницу мужчина с ножом совершил нападение на людей в центре столицы Великобритании. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, в результате чего он скончался. На преступнике был обнаружен пояс смертника, с муляжом взрывного устройства. Позднее Скотленд-Ярд назвал нападение на прохожих террористическим актом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров