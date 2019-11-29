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Торжественное открытие Кубка АЛРОСА прошло в Лужниках. ФАН-ТВ

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Международный турнир «Гран-при Москва» — Кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе стартовал 29 ноября в Москве. Состязание продлится до 30 ноября и будет проходить во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в спортивном комплексе «Лужники».

В ходе церемонии открытия кубка выступили заместитель министра спорта Сергей Косилов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев, генеральный секретарь Болгарского олимпийского комитета Белчо Горанов.

Выступающие поздравили с началом соревнований участников, пожелав честной борьбы.

Сегодня проходят личные турниры в олимпийских весовых категориях, 30 ноября сборная России встретится со сборной мира.

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