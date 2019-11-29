В российском медцентре впервые в мире провели уникальную операцию на молочной железе

Москва, 29 ноября. В обнинском Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) имени А. Ф. Цыба мировые эксперты в области брахитерапии впервые в мире провели операцию по удалению опухоли при метастатическом раке молочной железы.

Как сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, ранее уникальную методику, в основе которой лежит разрушительное воздействие альфа-частиц на раковые клетки, использовали на других локациях (опухоли головы и шеи). Главное отличие от других известных излучений состоит в том, что «альфа-частицы не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы».

На данной локации методика применялась впервые. Автор методики, профессор Иона Кейсари перед операцией выразил надежду, данный метод поможет спасать пациенток с запущенными формами рака молочной железы, а также позволит «добраться до таких грозных заболеваний, как рак поджелудочной железы».

Операция, участие в которой принимали трое российских врачей из МРНЦ им. А. Ф. Цыба, продолжалась четыре часа и завершилась успешно. Через две недели врачам предстоит извлечь интродьюссеры, обеспечивавшие поступление альфа-частиц к опухоли.

«Газета.ру» сообщала, что российские ученые при помощи разработанного ими метода обнаружили ряд новых белковых маркеров опухолей щитовидной железы, которые помогут отличить рак от доброкачественных узловых образований.

Это позволит врачам лучше понимать, необходима ли пациенту операция и, если необходима, то какая именно. Специалисты подчеркивают, что их методика позволяет сфокусировать поиски на молекулах, которые непосредственно связаны с воздействием отдельных онкогенных мутаций в опухолях ранних стадий и низкого злокачественного потенциала.

Напомним, ранее в своей совместной статье исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, Стэнфордского университета и Медицинского института Говарда Хьюза выяснили, почему раковые клетки труднее других поддаются лечению. По мнению ученых, причина заключается в кольцевых молекулах внехромосомной ДНК.