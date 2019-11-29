Военные РФ передали 2,5 тонны продуктов пострадавшим жителям провинции Алеппо в Сирии

Алеппо, 29 ноября. В Сирии российский Центр по примирению враждующих сторон провел очередную гуманитарную акцию, в ходе которой раздал пострадавшим жителям населенного пункта Бустан-аль-Касир в провинции Алеппо почти 2,5 тонны продуктов.

О благополучном проведении акции сообщил руководитель ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция, в населенном пункте Бустан-аль-Касир провинции Алеппо в ходе которой нуждающимся жителям выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны» — заявил генерал.

Кроме того, российскими полицейскими было проведено патрулирование в провинции, а авиация осмотрела с воздуха маршруты на севере Сирии. По информации военных, за сутки бандформирования обстреляли 17 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и других.

Напомним, в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против бандформирований курдов в северных районах Сирии.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, а также начато совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными. В рамках меморандума российская военная полиция наравне с турецкими и сирийскими силовиками охраняет мирных жителей от террористических атак курдов.

Тем временем США продолжают оккупацию нефтегазовых месторождений Сирии, срывая мирный процесс в САР.