Российская авиация и военная полиция РФ провели патрулирование в Сирии 

Алеппо, 29 ноября. Российская армейская авиация провела в пятницу воздушное патрулирование по двум маршрутам в Сирии, а подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В пятницу силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес — Эль-Хура — Афан — Мост — Квайрес и Квайрес — Метрас — Хараб-Бал — Кобани — Квайрес.

Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Каракозак.

В ЦПВС также добавили, что боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За сутки был зафиксирован 21 обстрел. Боевики обтреляли населенные пункты Биньямин, Сабикия, Джанаджик, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Чекурджак, Кульджок, Мортлу, Кинсибба, Кермель, Сараф провинции Латакия; Ард-эль-Баб, Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Телль-Ас и Синджар провинции Идлиб.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против террористических группировок курдов в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов, передавала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее стало известно, что специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко прибыли на север Сирии. Медицинский отряд приступил к работе в больнице Камышлы. Замкомандира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин сообщил, что российские специалисты готовы оказать квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается.