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Скончался один из пострадавших в ходе теракта на Лондонском мосту

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Скончался один из пострадавших в ходе теракта на Лондонском мосту

Лондон, 29 ноября. Один из пострадавших в ходе теракта на Лондонском мосту скончался в больнице.

По данным британской газеты The Independent, в результате теракта на Лондонском мосту погибли три человека, еще четверо получили тяжелые ранения. В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах Лондона.

Скончался один из пострадавших в ходе теракта на Лондонском мосту

Напомним, 29 ноября мужчина с ножом совершил нападение на людей в центре столицы Великобритании. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, в результате чего он скончался. На преступнике был обнаружен пояс смертника, с муляжом взрывного устройства. Позднее Скотленд-Ярд назвал нападение на прохожих террористическим актом.

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