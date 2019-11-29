В Ростове главу Минздрава отправили под домашний арест

Ростов-на-Дону, 29 ноября. Подозреваемую в превышении полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую суд отправил под домашний арест. Соответствующее решение было принято сегодня.

«Суд постановил ходатайство следователя оставить без удовлетворения, избрать в отношении Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 27 января 2020 года», – цитирует судью РИА Новости.

По данным СМИ, министр вместе с заместителями была задержана в четверг. В областном Минздраве, а также дома у чиновников, прошли обыски. По предварительной информации, Быковская подозревается в превышении должностных полномочий. Говорится о том, что Федеральная антимонопольная служба при проверке документов по утилизации медотходов выявила «признаки антиконкурентного соглашения» между Минздравом, организаторами торгов и неким «хозяйствующим субъектом».

В пресс-службе регионального министерства отказались как-либо комментировать задержание своего руководителя.