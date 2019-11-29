Украинского эксперта навсегда выгнали из российского ток-шоу за антисемитизм

Москва, 29 ноября. Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу «Кто против» на телеканале «Россия 1» за неуместную шутку о евреях.

Во время эфира экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко поднял проблему нарастающего антисемитизма на Украине. В свою очередь, Животовский озвучил неуместную шутку о евреях.

Ведущий шоу Дмитрий Куликов предупредил эксперта о недопустимости подобного поведения. Животовский вступил в спор, заявляя, что это не шутка вовсе, а рассуждения о положении «лиц с гражданством» на Украине. Куликову пришлось показать эксперту красную карточку и выгнать его из студии.

Ведущий предупредил, что «этого в эфире никогда не будет».

Отметим что это не первый украинский эксперт, со скандалом покидающий российское телевидение. Ранее украинец Вадим Трюхан, изгнанный из эфира ток-шоу «60 минут», вернулся на свою родину, обрадовав российских телезрителей, которые устали от его неадекватного поведения.

Ведущий ток-шоу Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Трюхана во время съемок телепрограммы 25 октября. Причиной данного инцидента стали оскорбления и обвинения Трюхана в адрес Попова. После потока оскорблений ведущий выгнал политолога из студии. На следующий день Трюхан сообщил о своем возвращении на Украину. При этом украинский эксперт подчеркнул, что уже давно обдумывал свой уход из программы «60 минут», однако не хотел «потерять площадку, которая позволяла ему доносить свою позицию до миллионов зрителей».