«Нафтогазу» не удалось добиться ареста активов «Газпрома»

Киев, 29 ноября. «Нафтогаз Украины» не смог добиться взыскания с «Газпрома» компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Несмотря на предпринятые усилия украинской стороны, суды в Германии, Польше и Молдавии не стали арестовывать активы российской компании. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире украинского «Радио НВ».

Витренко рассказал, что украинская компания обращалась в суды Германии, чтобы установить возможность принудительного взыскания средств с «Газпрома». Однако, попытки «Нафтогаза» закончились неудачей, что, по мнению его главы, объясняется политической конъюнктурой и нежеланием Германии портить отношения с Россией, сообщает ТАСС.

«И в Польше у нас проблемы, и в Молдове у нас проблемы. То есть мы видим, что в некоторых странах это сделать легче, в некоторых, скажем так, сложнее, дипломатично выражаясь, есть проблемы», — отметил Витренко.

При этом, по его словам, стоимость замороженных активов российской компании в Нидерландах может позволить взыскать компенсацию в полном объеме.

Напомним, в 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере $2,56 млрд. Российская компания пыталась оспорить решение, но в октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции встречный иск «Газпрома» был отклонен.

«Нафтогаз» пытается взыскать компенсацию в принудительном порядке, подавая иски об аресте активов «Газпрома» суды Люксембурга, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.