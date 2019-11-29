Президент Палестины посетит Парад Победы в Москве

Москва, 29 ноября. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит праздничные мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в пятницу сообщил журналистам, что «президент Аббас будет на Дне Победы в мае», передает ТАСС.

На празднование 75-летия Победы приглашены многие мировые лидеры. Ранее стало известно, что президент Северной Македонии Стево Пендаровски принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия. Как передавал RT, глава Северной Македонии подчеркнул, что одним из основных принципов его государства является борьба с фашизмом, поэтому он не может пропустить Парад Победы.

Свое участие уже подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что День Победы является большим праздником для его страны. Французский лидер Эммануэль Макрон также принял приглашение российского президента. В конце июня он уже сообщал, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия Победы.

Приглашение было выслано и главе Белого дома Дональду Трампу. Позднее он заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве. Он посетовал, что «это самый разгар политического сезона», но обещал рассмотреть предложение, передавала «Газета.ру».

В минувший четверг Владимир Путин поддержал инициативу об участии военнослужащих из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности в параде на Красной площади 9 Мая 2020 года. Он пригласил лидеров стран ОДКБ на торжественные мероприятия в российскую столицу 9 мая будущего года.