Москва, 29 ноября. США продолжают оккупацию нефтяных месторождений Сирии, срывая процесс мирного урегулирования кризиса в САР. Об этом заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США перебросили тяжелую военную технику в район населенного пункта Румейлан в провинции Хасака, который расположен рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Нефтяные месторождения в Румейлан считаются одними из самых крупных в Сирии.

Хатылев напомнил, что Москва и Анкара подписали меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, который также предполагает вывод войск США из северных районов САР, передает «НьюИнформ».

«США выбились из этих договоренностей, они продолжают наращивать состав вооруженных сил, пытаются привлечь частные военные компании. Я думаю, что американцы будут продолжать эти действия», — отметил эксперт.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских боевиков на севре Сирии. В рамках антитеррористической операции Анкара планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, граничащих с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Однако курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, предполагающий совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

В конце октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии, отметив, что Вашингтон готов использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

В настоящее время отряды курдских террористов продолжают осуществлять провокации, направленные против турецких военных в зоне безопасности на севере Сирии. При этом власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были обнародованы Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.