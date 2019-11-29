Медведев распорядился создать портал «Большая российская энциклопедия»

Москва, 29 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в стране общенациональный портал «Большая российская энциклопедия». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медведев подчеркнул, что документ утверждает создание общенационального интерактивного энциклопедического портала. Его задачей станет предоставление россиянам актуальной и достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума.

«Учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», — говорится в распоряжении, подписанном Медведевым.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина заменить «Википедию» «Большой российской энциклопедией» не означает запрета американского интернет-ресурса. Однако представитель Кремля подчеркнул, что «Википедия» хоть и популярный ресурс, но не достоверный.