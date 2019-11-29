Милонов оценил действия учителя, устроившего драку с учеником в белгородской школе

В пятницу 29 ноября в российских Telegram-каналах распространялось видео, снятое в белгородской школе №15 на уроке информатики. На видеозаписи видно, как учитель и ученик устроили настоящую драку с элементами применения боевых искусств. Передвигаясь между столами и компьютерами стороны конфликта пытались нанести друг другу удары руками и ногами, но слишком хорошо от них уворачивались, чтобы нанести какой-либо ощутимый ущерб. Звуковым фоном к видео служили крики одноклассников драчуна, в которых призывали прекратить бить педагога.

Итогом получившему огласку скандалу стали заявления в департаменте образования Белгородской области о планируемом увольнении школьного преподавателя. Федеральному агентству новостей ситуацию прокомментировал член комитета Государственной думы по международным делам и отец шестерых детей Виталий Милонов.

«Это очень большой и больной вопрос, — вздохнул депутат. — Потому что нынешние школьники порой ведут себя как настоящие гопники — и могут полезть в драку первые, кстати. Но и подойти с пониманием к поступку учителя тоже нельзя. Разговоры, что мол, «его довели», «да ученик сам начал» — все это в пользу бедных как говорится. Учитель так себя вести не может — и точка».

По словам Милонова, отсутствие в школах воспитательного процесса приводит к тому, что в них появляются «такие вот» ученики. И в условиях, когда от детей требуют только сдать ЕГЭ, а о совести и морали никто не рассказывает, в этом нет ничего удивительного. Комментируя заявление белгородского департамента образования о грядущем увольнении педагога, парламентарий высказал мнение, что наказан должен быть не только он.

«Согласен, учитель неправ, но после такого поведения нужно и с учеником что-нибудь сделать, — убежден собеседник ФАН. — Если его не накажут, то это никуда не годится, потому что тогда он самоутвердится в глазах других, и все остальные возьмут с него пример. Считаю, что его обязательно нужно переместить в какое-нибудь дисциплинарное учреждение, соответствующее его возрасту, и обязательно поставить на учет в полицию. И исправительные работы ему назначить — чтоб все знали, что если они будут себя так вести, захотят показаться крутыми, побить и выгнать из школы учителя — то будут месяц убирать школьные туалеты».

Уголовное дело же в отношении учителя возбуждать ни в коем случае нельзя, уверен Милонов.

«Я даже не уверен, что его стоит увольнять, — признался парламентарий. — Нужно провести комплексную проверку, а просто взять и уволить человека, не разобравшись во всем — просто чтобы к школе не было претензий — ее директор не имеет никакого права. Может, этот гопник действительно вывел преподавателя до невозможного состояния — подозреваю, что этому информатику не платят миллион в месяц, чтобы он терпел унижения от этого сопляка и негодяя».

Депутат также заявил, что, поступи так его ребенок, он бы, безусловно, встал на сторону учителя и всерьез озаботился вопросами воспитания своих детей, коих у Милонова шестеро.