Человек, учивший нас говорить правильно — биография Людмилы Вербицкой

В память президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, скончавшейся 24 ноября, в учебном заведении, которому она посвятила всю свою жизнь, появится мемориальная аудитория ее имени. Также в СПбГУ будет присуждать именная стипендия имени Вербицкой.

Об этом журналистам сообщил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«Будут стипендии и для факультетов, которые были учреждены Людмилой Алексеевной (Вербицкой), и отдельная стипендия, посвященная русскому языку. Есть также предложение сделать мемориальную аудиторию имени Людмилы Вербицкой», — заявил Кропачев.

Ректор СПбГУ также рассказал, что будет издана книга, посвященная Людмиле Вербицкой.

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84-м году жизни. Прощание с великим филологом состоялось 28 ноября. Похоронена Вербицкая будет на Северном кладбище Петербурга.

Биография выдающегося филолога, бывшего ректора и первого президента Санкт-Петербургского государственного университета представлена в инфографике Федерального агентства новостей.